У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Сильное землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили представители Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 78 километрах южнее поселка Усть-Камчатск, расположенного в 370 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В поселках Усть-Камчатского района сила подземных толчков составила от трех до пяти баллов, в Петропавловске-Камчатском — два, передает телеканал "Россия 24".

По предварительной информации МЧС, жертв и разрушений нет. Оперативные группы выехали на обследование зданий.