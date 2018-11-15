Украшения королевы Марии Антуанетты проданы на Sotheby's за $42,7 миллиона

Драгоценности, которые принадлежали королеве Франции Марии Антуанетте, были проданы на аукционе Sotheby's за 42,7 миллиона долларов в среду, 14 ноября.

На торги выставлялись десять украшений, принадлежавших королеве. Звездами торгов стали бриллиантовая подвеска с крупной жемчужиной, жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами, а также кольцо с монограммой Марии Антуанетты и локоном ее волос внутри.

Кольцо было продано за 444 тысячи долларов при изначальной оценке в 10 тысяч долларов. Жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами оценили в 300 тысяч долларов, а ушло с молотка оно за 2 миллиона 278,5 тысячи долларов. Самые серьезные торги шли за подвеску с бриллиантами и крупной жемчужиной. В итоге она была продана за рекордные 36 миллионов 165 тысяч долларов при предварительной оценке в 2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Украшение забрал анонимный покупатель, в последний момент увеличивший ставку на 2 миллиона.

Более 200 лет драгоценности королевы Марии Антуанетты находились в частных коллекциях и первые были выставлены на аукционе в Женеве семьей Бурбонов-Пармских вместе с другими украшениями и орденами. По итогам торгов все ювелирные изделия были распроданы за 53,1 миллиона долларов США.

Ставки принимались из 43 стран мира, порядка 55 процентов из них – через Интернет. По данным организаторов аукциона, 25 процентов участников ранее не участвовали в торгах. Их присутствие связывают с тем, что на продажу были выставлены драгоценности, принадлежавшие Марии Антуанетте.