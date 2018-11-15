В США перевернулся автобус: два человека погибли, 44 пострадали

Не менее двух человек погибли, 44 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с туристическим автобусом, произошедшим в штате Миссисипи на юге США. О происшествии сообщил телеканал Fox13, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как уточняется, инцидент произошел во второй половине дня в среду, 14 ноября. По данным полиции, автобус перевернулся на участке шоссе, покрытом льдом.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Врачи оценивают состояние троих из них как тяжелое. Информации о состоянии других пассажиров нет, передает РИА Новости.