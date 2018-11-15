Учительница, избившая школьника, временно отстранена от работы

Учительница, избившая ребенка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре, временно отстранена от работы.

ЧП произошло в школе номер 37. Учительница в коридоре избила второклассника за то, что он мешал ей вести урок, напоминает РИА Новости. Педагог имеет 24-летний стаж работы, о ней говорят, как о хорошо себя зарекомендовавшей.

Управление по образованию провела проверку инцидента. Также в 37 школе была проинспектирована организация социально-педагогического сопровождения сложных учащихся. В результате было принято решение временно приостановить работу преподавателя.

Момент избиения ребенка попал на видео, которое было выложено в Интернет и привлекло внимание полиции.

Это не первый случай недопустимого поведения школьных педагогов. Так, в Холмске учительница на глазах всего класса стала издеваться над девочкой, которая пришла на урок в неопрятной одежде. Расщедрившаяся на насмешки над ребенком женщина впоследствии была уволена.