Десятки мигрантов взобрались на пограничный забор между США и Мексикой

В среду, 14 ноября, десятки мигрантов из центральноамериканских стран, которым удалось дойти до границы Мексики и США, взобрались на пограничный забор в районе Тихуаны. Об этом сообщил канал Azteca Noticias.

Как уточняется, они сидели на ограждении в течение некоторого времени. Один из мигрантов даже спрыгнул на территорию Соединенных Штатов, но затем вернулся. Офицеры американской пограничной охраны наблюдали за действиями мигрантов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой будут размещены порядка 15 тысяч военных с целью препятствовать проникновению в страну нелегальных мигрантов. При этом Трамп отметил, что власти США готовы рассматривать заявки на допуск на законных основаниях, передает РИА Новости.

В настоящее время по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов (в основном из Гондураса). Цель их путешествия – граница с США и попытка попасть на территорию страны, сопредельной с Мексикой.

Первая часть каравана мигрантов из более чем 350 человек прибыла в приграничный город Тихуана 13 ноября. Они прибыли в девяти автобусах, сопровождаемые патрульными машинами федеральной полиции Мексики. В Тихуане мигрантов встретили сотрудники Национального института миграции. Они помогли разместить прибывших в одном из приютов города, где им были предоставлены продукты питания.