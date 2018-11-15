МИД Германии требует закрыть украинский портал "Миротворец"

Закрыть скандально известный украинский портал "Миротворец". С таким призывом к Киеву обратилось министерство иностранных дел Германии. Немецкие издания цитируют официальное заявление, в котором дипломаты осуждают так называемый список врагов Украины:

"Мы со всей прямотой осуждаем этот список. В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас".

Дело в том, что в него был включен бывший канцлер Германии. Поводом могло стать интервью, в котором Герхард Шрёдер заявил: возвращение Крыма в состав России — это реальность, которую рано или поздно придется принять.

В базе данных уже сотни артистов, журналистов, чиновников и политиков, напоминает телеканал "Россия 24". Официального статуса у интернет-ресурса, конечно же, нет. Но, видимо, не для украинских пограничников, ведь людей из списка они не пускают на территорию Незалежной.