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15 ноября 201809:46

Варламов совершил 20 сейвов и помог "Колорадо" обыграть "Бостон"

http://www.vladtime.ru/

За океаном завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Денвере состоялся матч между "Колорадо Эвеланш" и "Бостон Брюинз", победу в котором праздновали "эвс" – 6:3.

"Колорадо" первым открыл счет, но впоследствии пропустил три шайбы подряд и поставил себя в невыгодное положение отыгрывающейся команды. Впрочем, во второй половине игры "вулканы" смогли сначала сравнять счет, выйти вперед, а позже и вовсе довести матч до крупной победы. Поспособствовал этому и российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов, который отразил 20 бросков по своим воротам.

Также отметим, что в заключительном поединке дня "Вегас Голден Найт" на своей площадке обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 5:0.

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