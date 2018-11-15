В Хакасии на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину. Видео

Вчера, 14 ноября, вечером в Абакане сбили пешехода. Мужчина 1998 года рождения переходил дорогу по "зебре", когда его на большой скорости снес легковой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

За рулем белого Honda Accord сидел 25-летний местный житель. Проверка на наличие алкоголя показала, что в момент совершения аварии он был трезв.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.