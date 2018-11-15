Картами "МИР" можно будет расплачиваться в международных онлайн-магазинах

Российской картой "Мир" можно будет расплачиваться в зарубежных онлайн-магазинах, это обеспечит стратегическое партнерство Сбербанка и компании Ingenico Group, говорится в пресс-релизе организации.

В будущем онлайн-продавцы смогут подключиться и к программе лояльности "Спасибо от Сбербанка".

Держатели карт "Мир" все чаще оплачивают покупки и услуги через Интернет. С января по август 2018 года, по данным Ingenico Group, было совершено более 58 миллионов онлайн-операций.