Юрлова-Перхт победила на первом контрольном спринте в Контиолахти

В финском Контиолахти состоялся первый контрольный спринт по биатлону за право попадания в основную команду женской сборной России. Победительницей стартовой гонки стала Екатерина Юрлова-Перхт. Ее время составило 25 минут 42,5 секунды.

Второе время продемонстрировала Валерия Васнецова, финишировавшая спустя 28, 4 секунды. Третьей стала Ирина Старых (+28,5), четвертую строчку заняла Маргарита Васильева (+38,1), а замкнула пятерку Виктория Сливко (+57,4).

Вторая гонка состоится 17 ноября, однако она пройдет уже в рамках международных соревнований. Напомним, что в основной состав команды попадут пять биатлонисток, которые станут лучшими по итогам двух спринтов.