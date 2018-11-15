На колумбийского футболиста напал бандит с пистолетом

Игрок одной из сильнейших команд чемпионата Колумбии "Депортиво Кали" Хуан Себастьян Кинтеро едва не стал жертвой грабителя, который напал на игрока с пистолетом в его автомобиле. Спортсмена спасла быстрая реакция, но машина не избежала попаданий пуль.

Бандит угрожал футболисту убить его, подойдя к остановившемуся на обочине автомобилю и угрожая пистолетом, сообщает Footballhd.Ru. Игрок не стал ждать исполнения угроз и нажал на газ, но вслед ему раздались выстрелы. К счастью, спортсмен не пострадал, но несколько пуль оставили дырки в стекле и крыльях машины.

Ранее Кинтеро получал угрозы через социальные сети, но такая история характерна для довольно криминально Колумбии, и игрок не придавал этому большого значения. Теперь он обратился в полицию, но пока правоохранители не смогли найти нападавшего.