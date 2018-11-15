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15 ноября 201815:28

ФСБ изъяла у главы службы морских спасателей крупную сумму денег и антиквариат

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели серию обысков в морской спасательной службе Федерального агентства морского и речного транспорта ("Росморречфлот") изъяв у ее руководителя Андрея Хаустова крупную сумму денег и антиквариат.

Как передает "Интерфакс", информацию подтвердили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по региону, отказавшись от дополнительных комментариев.

Информированный источник рассказал, что с 8 по 10 ноября в Москве, Петербурге и Калининграде прошли обыски в Федеральном агентстве морского и речного транспорта в Москве, ФБУ "Морспасслужба Росморечфлота", его балтийском филиале, а также на квартирах сотрудников организации, в том числе и Хаустова и в ряде коммерческих фирм.

Собеседник агентства сообщил, что в ходе обыска правоохранительные органы нашли у Хаустова 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте и предметы антиквариата, например, крупную коллекцию золотых монет.

Следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденного Северо-Западным следственным управлением на транспорте по статье "мошенничество". Поводом для него стали результаты оперативно-розыскных мероприятий ФСБ и результаты проверки Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Речь идет о хищениях денег в особо крупном размере в 2014-2015 годах в ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота". По мнению следствия, руководство госучреждения заключало с коммерческими организациями фиктивные договоры, а затем мошенническим путем обналичивало похищенные средства.

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ФСБ изъяла у главы службы морских спасателей крупную сумму денег и антиквариат

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