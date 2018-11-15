Опубликовано видео нападения насильника на 10-летнюю девочку в Красноярском крае

Инцидент произошел накануне вечером в Лесосибирске, 14 ноября. Девочка шла на занятия по карате через двор. Внезапно к ней подошел мужчина, повалил ее в снег, ударил несколько раз по лицу и приказал раздеться.

Крики испуганного ребенка привлекли внимание проходящей мимо женщины. Она отвлекла внимание насильника, и девочка смогла убежать. Мужчина бросился в погоню, однако его потенциальная жертва оказалась быстрее.

Приехавшие по вызову полицейские быстро задержали нарушителя по горячим следам. Им оказался 43-летний местный житель. В настоящее время он задержан, и на него заведено уголовное дело по статье 132 УК "Насильственные действия сексуального характера".