Павлу Мамаеву отказано в освобождении под залог

Тверской суд города Москвы отказался рассматривать ходатайство юристов российского футболиста Павла Мамаева в досрочном освобождении из СИЗО "Бутырка" под залог. Адвокат игрока получил ответ суда, где ему заявили, что заявление было подано несоответствующим образом.

"13 ноября в Тверской районный суд Москвы поступило заявление адвоката Бушманова об изменении меры пресечения с заключения под стражу на освобождение под залог в отношении Павла Мамаева, — приводит слова собеседника ТАСС. – В принятии обращения юристу было отказано".

Напомним, ранее Вести.Ru сообщали о том, что Мамаев может досрочно покинуть "Бутырку", выйдя под залог. При первоначальном предъявлении обвинений в его адрес прокуратура выявила нарушения, что могло изменить степень его обвинения.