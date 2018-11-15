Тема:

Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 8 минут назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
15 ноября 201818:27

Павлу Мамаеву отказано в освобождении под залог

Тверской суд города Москвы отказался рассматривать ходатайство юристов российского футболиста Павла Мамаева в досрочном освобождении из СИЗО "Бутырка" под залог. Адвокат игрока получил ответ суда, где ему заявили, что заявление было подано несоответствующим образом.

"13 ноября в Тверской районный суд Москвы поступило заявление адвоката Бушманова об изменении меры пресечения с заключения под стражу на освобождение под залог в отношении Павла Мамаева, — приводит слова собеседника ТАСС. – В принятии обращения юристу было отказано".

Напомним, ранее Вести.Ru сообщали о том, что Мамаев может досрочно покинуть "Бутырку", выйдя под залог. При первоначальном предъявлении обвинений в его адрес прокуратура выявила нарушения, что могло изменить степень его обвинения.

Ранее по теме

Сейчас

18:20

Сквер у посольства России в Киеве назвали в честь Немцова

16:12

Госдума приняла закон о самозанятых

15:35

В воскресенье Москву завалит снегом

15:08

ФСБ изъяла у главы службы морских спасателей крупную сумму денег и антиквариат

11:01

Грачева, отрубившего жене руки, приговорили к 14 годам колонии

10:55

В Томской области обнаружили группу, финансирующую ИГИЛ

09:42

Хакеры атаковали ФАС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

14 лет за отрубленные руки: вынесен приговор мужчине, изувечившему свою жену

14 лет за отрубленные руки: вынесен приговор мужчине, изувечившему свою жену

2 часа назад
Захарова: Штаты опять применили белый фосфор в Сирии

Захарова: Штаты опять применили белый фосфор в Сирии

2 часа назад
Павлу Мамаеву отказано в освобождении под залог

Павлу Мамаеву отказано в освобождении под залог

8 минут назад
Госдума приняла закон о налогах для самозанятых

Госдума приняла закон о налогах для самозанятых

2 часа назад
Льдом до крови: учителя в Барнауле травлю подростка назвали обычной игрой

Льдом до крови: учителя в Барнауле травлю подростка назвали обычной игрой

2 часа назад
"Страна меня хочет, а мужчин не вижу": Бузовой не от кого родить ребенка

"Страна меня хочет, а мужчин не вижу": Бузовой не от кого родить ребенка

53 минуты назад
Лучшие друзья девушек: топ-10 дорогих украшений в мире

Лучшие друзья девушек: топ-10 дорогих украшений в мире

6 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

9 часов назад
Кто есть кто в сериале "Ненастье"

Кто есть кто в сериале "Ненастье"

14.11.2018 13:25
В Москве появились фальшивые журналисты ВГТРК

В Москве появились фальшивые журналисты ВГТРК

1 час назад
ЕСПЧ окончательно поддержал Навального в деле против России

ЕСПЧ окончательно поддержал Навального в деле против России

1 час назад
Хлопья из супермаркета: бывший повар раскрыл кулинарные пристрастия Елизаветы II

Хлопья из супермаркета: бывший повар раскрыл кулинарные пристрастия Елизаветы II

1 час назад
"Язва Лизавета": Татьяна Агафонова объяснила, почему ушла из кино в колхоз

"Язва Лизавета": Татьяна Агафонова объяснила, почему ушла из кино в колхоз

5 часов назад
Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

1 час назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

14.11.2018 10:40
Сквер у посольства России в Киеве назвали в честь Немцова

Сквер у посольства России в Киеве назвали в честь Немцова

9 минут назад
В Windows возвращается светлый дизайн

В Windows возвращается светлый дизайн

47 минут назад
Названы самые влиятельные люди из музыкальной индустрии младше 30 лет по версии Forbes

Названы самые влиятельные люди из музыкальной индустрии младше 30 лет по версии Forbes

1 час назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

1 час назад
Протеин. Кому и зачем нужна в рационе самая раскрученная спортивная добавка

Протеин. Кому и зачем нужна в рационе самая раскрученная спортивная добавка

1 час назад
Разрешение на охотничье оружие планируют выдавать с 21 года

Разрешение на охотничье оружие планируют выдавать с 21 года

1 час назад
Вопрос эксперту: что нужно знать о вирусе папилломы человека

Вопрос эксперту: что нужно знать о вирусе папилломы человека

1 час назад
Ребенок умер в калининградском роддоме, потому что ему запретили давать дорогое лекарство

Ребенок умер в калининградском роддоме, потому что ему запретили давать дорогое лекарство

1 час назад
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

1 час назад
Чиновники ликвидировали свалку при помощи "Фотошопа"

Чиновники ликвидировали свалку при помощи "Фотошопа"

2 часа назад
Человечность взяла верх: прохожие отбили у эвакуаторщиков собаку

Человечность взяла верх: прохожие отбили у эвакуаторщиков собаку

2 часа назад
В воскресенье Москву завалит снегом

В воскресенье Москву завалит снегом

2 часа назад
Российских чиновников пересадят на автомобили Aurus

Российских чиновников пересадят на автомобили Aurus

3 часа назад
ФСБ изъяла у главы службы морских спасателей крупную сумму денег и антиквариат

ФСБ изъяла у главы службы морских спасателей крупную сумму денег и антиквариат

3 часа назад
Хакеры обнаружили способ украсть удаленные с iPhone фотографии

Хакеры обнаружили способ украсть удаленные с iPhone фотографии

3 часа назад
Александр Хинштейн: в депутатской столовой нет дешевой еды

Александр Хинштейн: в депутатской столовой нет дешевой еды

3 часа назад
Криштиану Роналду обручился с Джорджиной Родригес

Криштиану Роналду обручился с Джорджиной Родригес

3 часа назад
Чем мужской мозг отличается от женского

Чем мужской мозг отличается от женского

3 часа назад
4 тысячи отжиманий под мультики: пятилетний силач готов повторить рекорд для Книги рекордов Гиннесса

4 тысячи отжиманий под мультики: пятилетний силач готов повторить рекорд для Книги рекордов Гиннесса

3 часа назад
Представлен первый Android-смартфон с двумя "челками"

Представлен первый Android-смартфон с двумя "челками"

3 часа назад
Распад правительства Мэй: из-за Brexit в отставку подали уже три министра

Распад правительства Мэй: из-за Brexit в отставку подали уже три министра

4 часа назад
Деликатесы через окошко: Цеповяз питался на 60 тысяч рублей в месяц

Деликатесы через окошко: Цеповяз питался на 60 тысяч рублей в месяц

5 часов назад
Создать лекарства, замедляющие старение, помогли клубника и куркума

Создать лекарства, замедляющие старение, помогли клубника и куркума

5 часов назад
Подо льдом Гренландии обнаружен огромный метеоритный кратер

Подо льдом Гренландии обнаружен огромный метеоритный кратер

5 часов назад
Новый Volkswagen Passat - больше не "Сделано в Германии"

Новый Volkswagen Passat - больше не "Сделано в Германии"

5 часов назад
На Маросейке убирают последствия реставрации, шокировавшей москвичей

На Маросейке убирают последствия реставрации, шокировавшей москвичей

5 часов назад
В трейлере "Тайной жизни домашних животных 2" домашние любимцы ждут приема зоопсихолога

В трейлере "Тайной жизни домашних животных 2" домашние любимцы ждут приема зоопсихолога

5 часов назад
Путин: нам есть о чем поговорить с Трампом

Путин: нам есть о чем поговорить с Трампом

5 часов назад
Картами "МИР" можно будет расплачиваться в международных онлайн-магазинах

Картами "МИР" можно будет расплачиваться в международных онлайн-магазинах

6 часов назад
В России стартовали продажи нового Subaru Forester

В России стартовали продажи нового Subaru Forester

6 часов назад
Известный рэпер назвал безумцем сына Уилла Смита после слов, что они любовники

Известный рэпер назвал безумцем сына Уилла Смита после слов, что они любовники

7 часов назад
В Томской области обнаружили группу, финансирующую ИГИЛ

В Томской области обнаружили группу, финансирующую ИГИЛ

7 часов назад
С 1 декабря по 15 января дети до 14 лет смогут ездить в "Аэроэкспрессах" за рубль

С 1 декабря по 15 января дети до 14 лет смогут ездить в "Аэроэкспрессах" за рубль

7 часов назад
Теперь, как Овечкин: Владимир Тарасенко лишился зуба в матче НХЛ

Теперь, как Овечкин: Владимир Тарасенко лишился зуба в матче НХЛ

7 часов назад
"Жилье и городская среда": что нужно для реализации национального проекта

"Жилье и городская среда": что нужно для реализации национального проекта

8 часов назад
"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

13.11.2018 13:29