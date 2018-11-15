Последние серии "Ненастья": чем закончится триллер

Вечером 15 ноября на телеканале "Россия 1" — заключительные серии картины "Ненастье". Чем закончится захватывающий криминальный триллер и тонкая история любви главных героев? Неожиданную развязку увидим совсем скоро, а прямо сейчас два автора — фильма и романа — впервые "лицом-к-лицу". Режиссер Сергей Урсуляк и писатель Алексей Иванов встретились только перед финальными сериями.

Историческая встреча Сергея Урсуляка и Алексея Иванова — двух авторов "Ненастья" — романа и фильма. Алексей Иванов фильмом покорен, и первую книгу в новой обложке с главными героями ненастья дарит лучшему режиссеру.

"Я — уникальный зритель, автор первоисточника, — говорит Алексей Иванов. — Фильм великолепный, и накатывало, и горло перехватывало. Есть такие пронзительные моменты".

Полный зал поклонников и уникальная возможность спросить сразу — и как писали, и где снимали. А ведь вечером 15 ноября "Ненастье" заканчивается — последние серии. Душераздирающий финал — Лихолету угрожает смертельная опасность. Неволин вспоминает встречу, которая и перевернула его жизнь. А, тем временем, наступает 31 декабря 99-го, и совсем скоро прозвучат исторические слова Бориса Ельцина. Но главным героям не до Нового года. Басунов идет по следу Неволина и находит его в деревушке Ненастье.

Спасет ли героев любовь, станут ли друзья предателями? Равнодушных уже не останется — "Ненастье" Сергея Урсуляка разорвет сердца зрителей и прольется слезами.