Владелец еще одной картины Бэнкси намерен ее уничтожить

Американский художник Рон Инглиш, который называет себя другом Бэнкси, купил на аукционе картину "Рабский труд" знаменитого анонимного артиста и собирается уничтожить ее. За работу Бэнкси Инглиш выложил более 600 тысяч долларов, сообщает Standard.

Изображение мальчика, который на коленях шьет на машинке британский флаг, появилось на стене секонд-хенда в пригороде Лондона в 2012 года. Работу расценили как протест против использования рабского труда представителей стран третьего мира при подготовке летней Олимпиады в Лондоне.

В 2013 году рисунок вырезали из стены и выставили на продажу. В начале ноября его приобрел Рон Инглиш, который, по его словам, ездил вместе с Бэнкси рисовать граффити в Палестине.

Американец говорит, что собирается закрасить рисунок Бэнкси белым в знак протеста против коммерциализации стрит-арта.

"Я бы купил все подобные лоты, если бы мог", — отметил художник.

По словам Инглиша, после этого он встроит кусок бетона, на котором был изображен мальчик, в стену собственного дома.

"А потом я продам этот кирпич за миллион долларов. Я безумен, но я не дурак", — заявил Инглиш.

Ранее скандал разгорелся вокруг картины Бэнкси "Девочка с шаром", которая самоуничтожилась во время торгов на аукционе "Сотбис".