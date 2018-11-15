Палец в ухе депутата не интересует комиссию по этике

Комитет по регламенту не нашел ничего крамольного в попытке одного из депутатов потрогать за ухо своего коллегу Олега Быкова. Инцидент попал на видеозапись с заседания, на котором рассматривались поправки в бюджет.

Как сообщил РИА Новости заместитель главы комитета по регламенту Михаил Романов, ничего нарушающего регламент или какие-то этические нормы он не увидел, и убежден, что инцидент не требует вмешательства комиссии по этике.