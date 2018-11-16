Станислав Черчесов: игрокам нужны не крики, а помощь

Сборная России проиграла в контрольном матче футболистам команды Германии с результатом 0:3. Все три мяча были забиты в первом тайме. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов дал оценку игре нашей сборной.

"Мы по какой-то причине не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке говорили. Какая-то сыгранность нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо сделать анализ и двигаться дальше", — приводит слова Станислава Черчесова "Спорт-Экспресс".

Во втором тайме сборная России выглядела куда крепче, нежели до перерыва. Черчесов назвал причину подобного преображения нашей команды. " Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло".

Главный тренер сборной России рассказал о ситуации с травмой Артема Дзюбы и оценил игру нашего новичка нападающего Ари. "Задание, которое дали Ари, он выполнял. Было несколько хороших моментов. Через него мы должны были выходить в атаку, и несколько раз он делал это хорошо – дальше не получалось. Он старался выполнять установку, но это не до конца получилось. Дзюба работает по индивидуальному плану. Посмотрим, что скажут врачи. Но быть здоровым и быть готовым – разные вещи. Если будет какой-то риск – не будем его трогать".