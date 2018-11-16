В ООН приняли украинский вариант резолюции о нарушениях прав человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, предложенную Украиной, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" в регионе.

В этом году документ поддержали 67 делегаций. Это на три меньше, чем в 2017 году. При голосовании 87 стран воздержались, а против высказались 26 делегаций, среди которых Россия, Китай, Индия, Сербия, Белоруссия, Сирия и ЮАР, передает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица решил отстаивать предложенную резолюцию на испанском языке. В своем эмоциональном выступлении он обвинил российские власти в допущении "пыток, сексуального насилия, незаконных арестах, преследовании журналистов и других нарушений прав жителей Крыма".

Заместитель постоянного представитель России при ООН Геннадий Кузьмин в очередной раз заявил, что украинская сторона уже четыре года подряд упорно представляет мировому сообществу ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируя терминами "аннексия" и "оккупация".

Кузьмин уточнил, что жители полуострова сделали свой выбор в соответствии с международным правом, и призвал не пытаться мешать развиваться региону.