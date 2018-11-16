Facebook создаст независимый орган для борьбы с неприемлемым контентом

Компания Facebook намерена создать независимый орган, который будет помогать в борьбе с публикациями, нарушающими правила социальной сети. Об этом сообщил на своей странице глава компании Марк Цукерберг.

Новый независимый орган должен появиться в 2019 году, сообщает РИА Новости. Он будет рассматривать жалобы пользователей социальной сети, возникающие в связи с удалением публикаций, нарушающих правила Facebook.

Целью этого органа, как заявляет Цукерберг, будет двойная: соблюдение принципа предоставления людям права голоса и обеспечение безопасности людей.

Накануне социальная сеть опять оказалась в центре скандала. Дело в том, что Цукерберг приказал своим высокопоставленным сотрудникам перейти на смартфоны с операционной системой Android. Он объяснил такой шаг тем, что Android — самая популярная система в мире. Однако настоящая причина может крыться в обиде на гендиректора Apple Тима Кука, который несколько раз нелестно отзывался о соцсети. Например, в октябре он обвинил ее в слежке за своими пользователями ради прибыли.