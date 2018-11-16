"Резиновый Бухарест": как молдаване в Евросоюз пробираются

Гражданство страны Евросоюза по фальшивой прописке. Полиция Бухареста провела операцию против хозяев "резиновых квартир". Выяснилось, что всего по трем адресам прописали 15 тысяч молдаван, то есть по пять тысяч человек на квартиру.

Преступная сеть состояла как минимум из девяти человек, а румынские паспорта они продавали по двести евро, передает "Россия 24". Дело в том, что этот документ позволяет работать на территории ЕС.

По статистике, около трети проживающих в Молдавии приняли гражданство Румынии. Для этого нужно доказать, что в семье есть румыны, потерявшие статус при включении Молдавии в состав Советского Союза в 1940 году. Так что теперь молдаване могут рассматривать Румынию как своего рода "ворота в Евросоюз".