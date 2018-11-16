НХЛ. Три голевых передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питсбург"

За океаном шестьюматчами начался игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:3 победила в гостях "Питсбург Пингвинз". В составе победителей три голевых передачи сделал Никита Кучеров.

"Тампа", игравшая без травмированного вратаря Андрея Василевского, к первому перерыву проигрывала 0:2. Но "молниям" удалось отыграть один гол за 3 секунды до конца периода. Отличился Брейден Пойнт, а помог ему Никита Кучеров. После перерыва Пойнт забросил еще две шайбы, и оба раза голевые передачи выполнил Кучеров. "Пингвинз" отыгрался, но в третьем периоде гости забросили победную, четвертую шайбу. На этот раз без участия Кучерова, но после паса Михаила Сергачева. У "Питсбурга" две голевых передачи на счету Евгения Малкина.

"Коламбус Блю Джекетс" играл дома с "Флорида Пантерз" без травмированных вратаря Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина. Начало оказалось за "пантерами", которые повели в счете 2:0. Но "Коламбус" переломил ход встречи и выиграл более чем убедительно 7:3. Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов результативных действий не совершил.

В споре двух клубов из Нью-Йорка "Айлендерс" взял верх над "Рейнджерс" 6:4. Проигравшей стороне не смог помочь получивший травму нападающий Павел Бучневич. Вратарь Александр Георгиев появился в воротах "рейнджеров" в третьем периоде при счете 5:3 в пользу "островитян". Российский вратарь не только отбил 5 бросков из 6, но и сделал голевую передачу Крису Крайдеру. Затем его примеру последовал Владислав Наместников, и "Рейнджерс" сократил отставание до минимума 5:6. Но "Айлендерс" забросили седьмую шайбу в ворота, в которых не было ни Георгиева, ни кого-либо другого. Победа "островитян" 7:5. "Нью-Джерси Дэвилз" с результатом 3:0 выиграл в гостях у "Филадельфии Флайерз". Защитник "летчиков" Иван Проворов заработал две минуты штрафа. "Оттава Сенаторз" дома была сильнее "Детройт Ред Уингз" 2:1, а "Миннеста Уайлд" на своей площадке победила "Ванкувер Кэнакс" 6:2.