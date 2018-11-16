Лига наций. Бельгия дома выиграла у Исландии

Команда-открытие футбольного Евро-2016 сборная Исландии продолжает в этом сезоне разочаровывать своих поклонников. Островитяне проиграли в турнире Лиги наций бронзовым призерам чемпионата мира-2018 бельгийцам – 0:2 и потеряли шансы побороться за более высокие места.

Победу "красным дьяволам" принес Батшуайи, который забил оба гола в ворота соперников – на 65-й и 81-й минутах. В первом тайме исландцы еще кое-как "держали удар", вот во втором их защита не справилась с двумя из примерно пяти острых атак бельгийцев.

Бельгия набрала в группе А2 9 очков и разыграет первое место со Швейцарией, у которой 6 турнирных баллов. Исландцы все четыре матча Лиги наций проиграли. Результаты других встреч: Австрия – Босния и Герцеговина – 0:0, Венгрия – Эстония – 2:0, Греция – Финляндия – 1:0, Люксембург – Белоруссия – 0:2, Андорра – Грузия – 1:1.