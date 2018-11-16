Появились кадры с места фатального ДТП с участием такси и Maybach в Москве

Очевидец запечатлел на видео последствия серьезной аварии, произошедшей утром в пятницу, 16 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве.

По данным ТАСС, участниками ДТП стали две машины – такси Hyundai и премиальный автомобиль Maybach.

В результате столкновения погиб таксист, его пассажир получил травмы.

Сообщается, что причиной произошедшего стало то, что одно из столкнувшихся транспортных средств совершило выезд на полосу встречного движения. Кто именно нарушил ПДД пока не уточняется.