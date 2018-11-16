Обнимашки и смайлик: Климкин и Волкер провели "хорошую встречу"

Глава украинского МИД Павел Климкин и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер встретились в Вашингтоне перед заседанием Комиссии стратегического партнерства.

ЗвЁрили годинники з добрим другом Куртом Волкером @SpecRepUkraine. Час вашингтонський, порядок денний — український :) pic.twitter.com/9MqTFwDNO8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2018

Волкер в своем Twitter отметил, что встреча помогла подготовиться к диалогу, а Климкин назвал спецпредставителя Госдепа хорошим другом, сообщил, что они "сверили часы", и снабдил свой пост смайликом.

Робочий вЁзит МЁнЁстра @PavloKlimkin до США розпочали зустрЁччю з @SpecRepUkraine Куртом Волкером. Узгодили кроки на мЁжнародних майданчиках задля протидЁї росЁйським спробам легЁтимЁзувати окупацЁю. ПолЁтичний тиск має бути посилений. pic.twitter.com/j07HLSejml — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 15 ноября 2018 г.

Фотографию с обнимающимися высокопоставленными дипломатами в своем Twitter выложила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко. Она сообщила, что были согласованы шаги по усилению давления на Россию.