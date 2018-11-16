На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

15-летний подросток облил горючей жидкостью 14-летнюю девочку в квартире на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. После этого он поджег ее. Девушка получила ожоги 30 процентов тела. Она госпитализирована. Инцидент произошел 15 ноября.

Восьмиклассник задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Решается вопрос о избрании поджигателю меры пресечения и предъявлении обвинений, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.