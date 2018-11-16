16 ноября 201812:58
Конькобежец Кулижников завоевал серебро на этапе Кубка мира в Японии
Павел Кулижников стал вторым на дистанции 500 метров на первом в сезоне этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Обихиро. Россиянин показал время 34,777 секунды. Напомним, что Кулижников является рекордсменом мира на этой дистанции.
Победу на "пятисотке" одержал норвежский конькобежец Ховар Лорентсен с результатом 34,732 секунды. Тацуя Синхама из Японии расположился на третьей позиции (34,871 секунды), сообщает РИА Новости.
Еще один россиянин Руслан Мурашов занял четвертое место (34,985 секунды). Ранее на этапе Кубка мира в Японии мужская сборная России победила в командной гонке.
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