Гонщица из США погибла в аварии реактивного болида

Известная американская спортсменка Кэтрин Меллер погибла в серьезной аварии на автодроме в Себринге. Спортсменка находилась за рулем машины с реактивным двигателем – так называемого дрэгстера и не смогла справиться с управлением этого автомобильного монстра.

При этом, Меллер разбилась не на полной скорости: она управляла болидом во время пробного заезда, сообщает NBC Sport. Американские правоохранители начали расследование обстоятельств гибели гонщицы.