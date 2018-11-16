Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

Подписание мирного договора между Россией и Японией может состояться уже летом 2019 года. Это мнение высказал Кадзухико Того, дипломат, который организовывал встречу Владимира Путина и премьер-министра островного государства Есиро Мори в 2001 году. По самому быстрому сценарию переговоры пройдут в январе, само соглашение заключат в июне, а ратифицируют уже осенью, заявил Того в интервью агентству РИА Новости.

Переговоры, по мнению дипломата, могут идти и до 2020 года. Но в этом нет никакого смысла: Япония и России и так уже обсуждают этот вопрос 70 лет, "стороны проделали большую домашнюю работу", дальше тянуть некуда.

Также 16 ноября на выступлении в австралийском городе Дарвин японский премьер Синдзо Абэ еще раз подтвердил, что в территориальном споре с Россией его страна продолжает придерживаться декларации 1956 года. Она полностью соответствует политике островного государства.

Абэ уточнил, что этот документ еще нуждается в доработке, так как в нем просто написано, что СССР передает Японии два острова. Но как, на каких основания, под чей суверенитет попадут эти территории, не указано.

Кроме того, японской газете Asahi Shimbun стало известно, что Синдзо Абэ пообещал Владимиру Путину не размещать военные базы на курильских островах Шикотан и Хабомаи, если они перейдут под контроль страны восходящего солнца.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что тема союзнических обязательств Японии – одна из важнейших на переговорах. Однако общались главы государств один на один, поэтому Песков не хотел бы делать публичными нюансы разговора Абэ и Путина, пишет агентство ТАСС.

Напомним, Россия и Япония вернулись к обсуждение территориального спора после встречи президента Путина и премьера Абэ в Сингапуре. Они договорились активизировать переговоры по документу 1956 года. Глава японского правительства выразил надежу, что лидеры двух стран все-таки придут к соглашению и подпишут мирный договор.