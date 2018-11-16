Анонсирована отставка главы ХСС Зеехофера

Глава МВД ФРГ и лидер баварского Христианско-социального союза ХСС Хорст Зеехофер намерен покинуть пост в партии до 19 января.

Как ожидается, на съезде партии 19 января состоятся выборы нового руководителя партии, передает "Интерфакс".

В своем заявлении Зеехофер подчеркнул, что 2019 год должен стать годом обновления в ХСС. По этой причине 19 января 2019 года, к внеочередному съезду партии он предложит выбрать нового председателя, освободив место. О том, как долго он собирается занимать должность главы МВД, политик не упомянул.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель после неудачи на региональных выборах в Гессене заявила, что не планирует выдвигаться на должность лидера Христианско-демократического союза ХДС и не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.