Футболист из Дагестана жестоко расправился с пожилым таксистом

Игрок астраханского футбольного клуба "Звезда", стажировавшийся в команде, задержан у себя на родине в Дагестане по подозрению в убийстве. Следственные органы предполагают, что футболист расправился с таксистом, который отвозил его домой во время одного из выходных.

Фамилия 23-летнего игрока не называется, но "Спорт-экспресс" сообщает, что он задержан в своем городе, а автомашина таксиста обнаружена во дворе его дома. Игрок нанял такси с 78-летним водителем, чтобы добраться из Астрахани домой, но по дороге нанес водителю несколько ударов ножом, спрятал тело и отправился домой на автомобиле погибшего.