"Русский медведь" Олег Тактаров сбежал из России в Голливуд, устав от денег в баулах

В школьные годы Олег Тактаров хотел быть физиком-ядерщиком — спасать мир от ядерной войны, а стал "русским медведем" — первым в США русским чемпионом по боям без правил, покорив Голливуд и снявшись с такими мировыми знаменитостями, как Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Жан Рено и Николас Кейдж.

До этого же он, еще не перешагнув 30-летний рубеж, выиграл все возможные турниры по дзюдо, самбо, джиу-джитсу, первый на территории СССР турнир по боям без правил и преуспел в бизнесе.

Тактаров вспоминает, как в 1990-е ему приносили баулы с деньгами, которые он даже ленился пересчитывать и просто складывал в шкаф.

"От меня самого веяло усталостью и алкоголем", — признается он в программе "Судьба человека".

Его манил Голливуд – и у везунчика Тактарова уже все было распланировано: встречи с американскими звездами, карьера в США. Не учел он лишь одного: его первая жена Милена – "принцесса", как он его называл, — когда "программа минимум" в Америке была выполнена, полюбила другого и ушла от него.

Когда он проиграл бой и лежал с 36-ю швами на лбу, судьба свела его с Кэтлин, которая возглавляла мужскую тюрьму строгого режима. Она стала второй женой "русского медведя". Однако и этот союз распался, а позже Тактаров решил вернуться в Россию.

Почему он принял такое решение, по какой причине распался его второй брак с американской тюремщицей, как вспоминает лихие 1990-е, и что за бизнес у него тогда был? За что на "русского медведя" подали в суд в США и чем это закончилось? И обрел ли он в России семейное счастье?

Об этом Олег Тактаров рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".