Россияне в целом довольны жизнью

Большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в стране, не ожидая при этом значительного улучшения положения в обозримом будущем. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологами также зафиксировано снижение уровня социального оптимизма. В текущем году лишь четверть опрошенных полагают, что через год жизнь их семьи улучшится, столько же ожидают ухудшения положения.

Сорок процентов респондентов не каких-либо значительных изменений не ждут.

Общий курс развития страны одобряют почти треть опрошенных, частично согласны с ним 47% , не согласны 20% респондентов.