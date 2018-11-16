По следам Криштиану Роналду: Асенсио тоже хочет в "Ювентус"

Хавбек футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Марко Асенсио не хочет больше играть за "сливочных". Футболист сообщил руководству о желании сменить команды, несмотря на то, что в "Королевском клубе" недавно сменился главный тренер и вместо Юлена Лопетеги работает Сантьяго Солари.

Но Асенсио, похоже, мечтает об итальянском "Бвентусе", куда в прошлое трансферное "окно" отправился экс-форвард "Реала" португалец Криштиану Роналду. По сообщению издания Tuttosport, испанец считает, что тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри мог бы с большей эффективностью раскрыть талант полузащитника.

Кроме этого, Асенсио был весьма впечатлен тем, как болельщики "Юве" в прошлом сезоне приняли Роналду. Инсайдеры в Модриде сообщают, что испанский футболист намекнул руководству "Реала" о своем желании поменять клубные цвета.