Начальник расстрелял подчиненного, требовавшего зарплату

Гендиректор одной из калининградских фирм расстрелял из травматического оружия подчиненного, который возмутился задержкой зарплаты, передает "Интерфакс".

Раненого 47-летнего мужчину доставили в больницу, где сделали операцию. Директора фирмы задержали и возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".