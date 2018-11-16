Боец смешанных единоборств Бизон принял свое задержание за розыгрыш

В Подмосковье за разбойное нападение задержан боец смешанных единоборств Евгений Гонтарев, более известный как Бизон. Его подозревают в хищении автомобиля "Хаммер" и трех смартфонов.

На кадрах оперативной съемки Гонтарев выходит из дома в сопровождении матери, не подозревая, что на улице его ждет спецназ. Свое задержание спортсмен принял за розыгрыш в честь дня рождения и решил продемонстрировать людям в форме бойцовские приемы. На защиту сына тут же бросилась и мать.

На других кадрах — запись дерзкого нападения на продавца иномарки. На сделку приехали вооруженные люди, в числе которых был и Гонтарев. Они отобрали у владельца автомобиль и прочие ценности.