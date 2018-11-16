Российские фигуристы неудачно стартовали на Гран-при в Москве

В Москве стартовал этап Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед арены "Мегаспорт" вышли мужчины, которые состязались в короткой программе. Лучший из россиян Михаил Коляда, набрав 69,10 балла, занял восьмое место.

Победу по итогам короткой программы одержал японский фигурист Юдзуру Ханю. Он установил мировой рекорд, показав результат 110,53 балла. Таким образом, он превзошел собственное же достижение на Гран-при Финляндии.

На втором месте расположился представитель Грузии Морис Квителашвили (89,94). Следом идет Александр Майоров (82,33) из Швеции. Два россиянина Артур Дмитриев и Андрей Лазукин заняли 9-е и 11-е места соответственно.

17 ноября мужчины представят произвольную программу.