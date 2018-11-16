Путин назвал ключевой целью продление жизни россиян

Президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание по проблемам обеспечения лекарствами, а также посетил местное фармацевтическое предприятие "Герофарм".

"Повышение качества и продолжительности жизни граждан — это одна из ключевых целей развития страны, именно вокруг этих задач, вокруг человека все должно крутиться", — заявил глава государства, пояснив, что со многими болезнями сейчас можно успешно бороться.

По словам президента, в целом на лекарственное обеспечение в России ежегодно тратится более 380 миллиардов рублей бюджетных средств.

"Главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь", — уверен Владимир Путин.

При этом глава государства призвал следить за тем, насколько рационально используются эти средства, и позволяют ли они снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты.

Президент признал, что существующая сегодня в стране система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна и не учитывает потребностей конкретного человека.

"Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них", — указал он, посетовав, что из-за отсутствия необходимого учета "бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы".