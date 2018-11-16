Вся семья Раймонда Паулса покинула Латвию

Известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс проинформировал общественность о том, что вся его семья покинула Латвию.

Как передает РИА Новости, 82-летний маэстро рассказал журналистам, что его потомки живут, работают и учатся за границей. В частности, две внучки учатся в американских университетах.

Паулс отметил, что муж дочери – иностранец и в их семье разговаривают по-английски. Он подчеркнул, что из Латвии уезжают все, у кого есть деньги.

По информации руководителя профсоюза работников здравоохранения и социального ухода страны Валдиса Кериса, что в 2017 году Латвия находилась в Евросоюзе на третьем месте по сокращению численности населения. В свою очередь в Сейме республики сообщили, что количество молодежи в Латвии с 1990 года сократилось почти в два раза.