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20 ноября 201810:05

Пикассо и Хохлова: в Пушкинском музее представят выставку-роман

picasso-picasso.ru

20 ноября в ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается уникальная выставка "Пикассо & Хохлова", организованная совместно с Национальным музеем Пикассо в Париже и Фондом поддержки искусства Альмины и Бернара Руис-Пикассо. Перед зрителями развернется история любви знаменитого испанского художника и русской балерины Ольги Хохловой, ставшей его первой женой и матерью его первенца.

Основу экспозиции составили как известные произведения, так и те, которые никогда до этого не демонстрировались российской публике, в частности, семейное собрание неизвестных работ мастера. Но все полотна — от классических портретов и образов материнства до сюрреалистических видений — так или иначе объединило одно: развитие его личных отношений с Ольгой.

"Я пишу свои картины, как другие пишут дневники", — любил говорить Пикассо, добавляя, что истинный художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует. Но о периоде, проведенном с Ольгой, а также о влиянии русской культуры на творчество мастера, в этот раз расскажут не только картины, но и предметы мебели, вещи из личного архива семьи Пикассо, а также уникальные письма и фотографии, которые Ольга Хохлова пересылала своим родственникам в Россию в 1920-е годы.

"Мы представляем свою версию истории их совместной жизни, рассказываем о русском следе в биографии мастера. Вместе со зрителем мы пройдем через разные этапы этой чрезвычайно интересной и драматичной истории, которая не только внутренне изменила самого художника, но и оказала огромное влияние на его искусство", — объясняет Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.

В 1916 году Пикассо, к тому времени уже ставший известным благодаря новаторским работам в стиле кубизма, получает предложение поучаствовать в постановке балета "Парад" для "Русского балета" Сергея Дягилева, и из авангардной богемной среды Парижа попадает в Рим, где изучает помпейские фрески и проникается стилистикой античного искусства.

Новая для него среда классического балета, опыт творчества в сфере театральной сценографии и, конечно же, страстная влюбленность в русскую танцовщицу Ольгу Хохлову дают начало очень яркому и насыщенному периоду в жизни и творчестве Пикассо.

Воспитанная в аристократических кругах дочь полковника русской армии Ольга оставляет ради художника балет и выходит за него замуж. Пикассо открывает для себя совершенно непривычный образ жизни: вращается в респектабельной светской среде, заводит богатый дом, посещает светские рауты, а в 1921 году впервые становится отцом.

Вся среда, окружающая его в то время, взывает к реалистичности, фигуративности рисунка, Ольга требует, чтобы на портретах она была узнаваема, и Пикассо откликается на этот вызов. Авангардный ритм усмирен "возвращением к порядку", а в его творчество входят эпические, монументальные формы, вдохновленные классическим искусством, успехами в личной жизни, ростом благосостояния и материнством Ольги.

Однако зеркально отражать мир, основатель кубизма и самый провокационный живописец XX века никогда не мог. Инстинкт художника и природная предрасположенность ведет Пикассо к новой и беспокойной версии женской красоты. В итоге мастер создает свой собственный вариант "классицизма" — мгновенно узнаваемый и ни на что не похожий.

"Выставка "Пикассо & Хохлова" читается как роман о жизни и искусстве. Зрители смогут мысленно попасть на спектакли дягилевских балетов, ощутить умиротворенную атмосферу нового дома Пикассо и понять печальное молчание в нем Ольги", — рассказывает Алексей Петухов, куратор выставки, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

В середине 1920-х годов отношение Пикассо к семье изменилось. Новые увлечения в жизни и в искусстве усложнили отношения Пабло и Ольги. Другим стал и образ жены в работах художника, теперь она представала на картинах в виде страшных искореженных персонажей.

"Каждый раз, когда я меняю женщину, я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь. Это, возможно, и возвращает мне молодость", — объясняет Пикассо.

Окончательно художник расстается с Ольгой в 1935 году. И хотя последние годы семейной жизни он и воспринимал как пытку, этот разрыв становится для мастера периодом тяжелого личного и творческого кризиса.

Впервые выставка, посвященная Пабло Пикассо и Ольге Хохловой, прошла в Национальном музее Пикассо в Париже в 2017 году. Теперь эстафету принял ГМИИ им. А.С. Пушкина, а генеральным спонсором проекта стал банк ВТБ.

"Грядущая выставка — один из ключевых музейных проектов года в масштабах не только музея, но и всей страны. История искусно рассказана через множество экспонатов, такую подборку ранее никогда не представляли публике, поэтому мы уверены, что выставка "Пикассо & Хохлова" вызовет живой интерес не только у соотечественников, но и у туристов из других стран", — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

В Москве выставка будет открыта с 20 ноября 2018 года по 3 февраля 2019 года, а затем экспозиция отправится в Малагу и Мадрид.

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