Сотрудникам "Аэрофлота" запретили пользоваться гаджетами на работе

"Аэрофлот" объяснил запрет на использование своими сотрудниками мобильных телефонов и других устройств с функцией фото- и видеосъемки соображениями безопасности.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, запрет введен в соответствии с внутренним приказом, направленном на обеспечение информационной безопасности компании.

Запрет распространяется на пользование мобильными телефонам и иными устройствами с функцией фото- и видеозаписи в рабочее время в офисных помещениях.