Общеевропейская армия – это слишком, уверен премьер Нидерландов

Единая европейская армия – это слишком. НАТО и дальше будет основой оборонительной политики Нидерландов. Это мнение премьер-министра страны Марка Рютте, пишет агентство РИА Новости.

Первым предложил создать общеевропейскую армию президент Франции Эммануэль Макрон. Собственные мощные вооруженные силы помогут не зависеть от США. Особенно сейчас, когда у границ ЕС возрождаются авторитарные режимы.

Идею Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, единая армия – гарант того, что страны Евросоюза никогда не будут воевать. А американский президент Трамп французского коллегу раскритиковал. Он заявил, что европейский лидер хочет собственные вооруженный силы, чтобы защищаться от США, и напомнил, что войны в Европе часто начинала Германия.