Страховщиков обязали оплачивать услуги по ОМС, даже если превышен лимит

Страховые компании должны полностью оплачивать услуги, оказанные в рамках системы обязательного медицинского страхования, даже если был превышен лимит, установленный местными властями. Такое решение приняла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Причиной стало разбирательство между дагестанским санаторием "Леззет" и АО "Медицинская акционерная страховая компания" (МАСК). Страховщик выплатил санаторию чуть больше половины из заявленных 40,39 миллиона рублей. МАСК объяснил это тем, что "Леззет" превысил объем оказанных в январе-ноябре 2015 года услуг.

Санаторий попытался взыскать 16,16 миллиона рублей в суде. Однако суды трех инстанций встали на сторону МАСК, сообщает "Интерфакс".

Судебная коллегия Верховного суда пришла к другому выводу и отменила предыдущие судебные акты. Теперь страховая компания обязана выплатить спорную сумму. По мнению ВС РФ, медицинские организации не должны отвечать за недостатки планирования программы ОМС, а также за несвоевременность корректировки объемов медпомощи населению.