Сенатора Мамедова обманули на 16,5 миллиона

В Москве члена Совета Федерации Сергея Мамедова обокрали на 16,5 миллиона рублей.

Сенатор решил продать два своих автомобиля. Заниматься этим сам он не захотел, а доверил своему знакомому. Однако денег от продажи двух иномарок Мамедов так и не получил и после того обратился в полицию.

"16,5 миллиона – это сумма за две машины, на которую меня мошенники обманули", — отметил сенатор.

Мамедов рассказал ТАСС, что дело по данному факту уже возбуждено.

По данным телеграмм-канала Mash, речь идет о Mercedes-Benz AMG 63 4Matic (его стоимость – около 10 миллионов рублей) и Audi S8 Plus (6,5 миллиона рублей).

Сергей Мамедов – бывший муж теннисистки Анастасии Мыскиной. Они расстались в прошлом году. У пары трое детей.