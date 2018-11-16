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16 ноября 201821:15 Андрей Григорьев

Жесткий разговор: Путин потребовал навести порядок с лекарствами

Почему льготники оплачивают положенные им по закону лекарства из своего кармана, а препараты, на которые государство потратило миллионы, пропадают на складах, разбирался Владимир Путин. Систему обеспечения бесплатными медикаментами президент назвал малопродуктивной. О том, как исправить ситуацию, говорили на большом совещании в Петербурге. При этом цены и ассортимент доступных людям лекарств президент изучил лично, без предупреждения заехав в ближайшую аптеку.

Президентский кортеж у аптеки на окраине Санкт-Петербурга. Владимир Путин лично инспектирует цены и ассортимент. "Здравствуйте! Мы у вас тут совещались недалеко, решили заехать. А где ваш начальник?" – спрашивает президент.

У дверей собираются местные жители. "Аптека хорошая, цены хорошие", — говорит женщина. "А мы думали, что вы приболели", — шутит мужчина. "Нет, к счастью, — смеется Путин. – И вам желаю здоровья".

 

Фармацевтический завод в Пушкине собирались открыть во Всемирный день борьбы с диабетом (его отмечают 14 ноября), но решили не тратить деньги на торжество, а пустить их на подарки тем, кто не может жить без инсулина. А уже сегодня на производство приехал российский президент.

Единственная отечественная компания, у которой весь цикл производства инсулина — от самого вещества до готовой лекарственной формы — располагается в России. Только на этом заводе — тысяча килограммов в год. Это немыслимый для фармацевтики объем! Этого хватит, чтобы обеспечить всю страну, еще и для экспорта останется.

Каждый пятый гражданин страны получает льготные лекарства за счет государства. На это тратится ежегодно по 380 миллиардов рублей. "Мы ставим перед собой задачу решать массу проблем. Но одна из главнейших — это здоровье нации. Если этого не будет, не будет ничего другого. Ничего не будет. Ни экономики не будет, ни образования, ничего не будет. Это чрезвычайно важные вещи", — уверен Путин.

Но не во всех регионах эти гигантские средства идут на пользу населению. "В 2017 году средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах Российской Федерации более чем в 7 раз, — указал президент. — Ну, я понимаю, там проценты, ну в раз, в два, но в семь раз? Это слишком много. Отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан. В одной области 554 наименования включены в этот список, в другой 317, а в третьей только 180. Это тоже никуда не годится. И я говорю о соседних регионах в центре страны. Это значит, что люди общаются между собой, один получает такие лекарства, а другой рядом не получает. Почему? Людям же это не объяснить, да и объяснять не нужно, нужно просто обеспечить нормальную работу".

Вопиющий случай: буквально на этой неделе в Санкт-Петербурге на складе обнаружили 156 тысяч упаковок дорогих, но просроченных препаратов. Их как раз и заказали для льготников, но в итоге лекарства так и не были востребованы. И такие случаи не единичны.

"Вот справка по одному из регионов. На десятки миллионов лежат нереализованные препараты. Почему? Конечно, можно сказать плохой учет. Закупили не то, что нужно. Но вы знаете, у меня всегда возникает на этот счет подозрение: закупают не то, что нужно, а то, что выгоднее тем, кто занимается коммерцией, и тем, кто связан в администрации с этими предпринимателями, — говорит президент. – Закупают, не думая, будут продаваться потом эти препараты или не будут. Закупили, на склад положили. Ну, что ж, так плохо учли, что-то не досмотрели. Вот и все. В перечне поручений есть такой пункт — контроль и перераспределение неиспользуемых остатков. Это и перераспределение будет не очень-то эффективно работать, если это закупается абы как, "с кондачка". В этой связи и отношение к 44-му закону. Конечно, я понимаю, он несовершенный этот закон, и здесь можем внести изменения. Но мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то прикрывался этим законом только для того, чтобы заниматься манипуляциями на рынке, о которых я только что сказал".

"Большинство регионов при составлении и утверждении территориальных программ государственных гарантий искажают перечень жизненно важных препаратов как по объему, так и по составу. Ест регионы, превышающие количество международных непатентованных наименований, которые есть в перечне, добавляя препараты и даже БАДы по своему усмотрению", — отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Цены на них не регулируются, и за счет средств из бюджетов регионов оплачиваются препараты коммерческого сегмента. Эту ситуацию категорически надо пресекать, — подчеркнула заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. — В амбулаторном сегменте должны действовать одинаковые перечни, те, которые утверждены на федеральном уровне как жизненно важные и необходимые, цены на которые регулируются".

Прежде всего, нужно уничтожить как вирус коррупционную составляющую, и с этим справляется единая информационно-аналитическая система госзакупок. "Еще одна важная тема — это пресечение негативной практики, когда власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов. Такими привилегированными исполнителями, как правило, становятся местные унитарные предприятия. Да и бог бы с ними, если бы они корректно работали. Но это, как правило, не так, — подчеркнул Путин. — Эти предприятия ориентируются, прежде всего, на собственную выгоду, и, к сожалению, очень часто злоупотребляют своим монопольным положением на рынке, завышают цены, а других поставщиков нет, потому что назначаются единственные. Это приводит к завышению цены, а, значит, к уменьшению количества лекарств и количеству людей, которые их получают".

Пристальное внимание государства к медицинским проблемам уже дает результаты. Показательна динамика выздоровевших пациентов в московском детском онкогематологическом центре. "Я помню, когда мы с Татьяной Алексеевной только начинали этот проект по центру детской онкогематологии, какие тогда были показатели по борьбе с этими опасными заболеваниями, какая выживаемость была на тот период. Например, по острым лейкозам до введения этого центра в рабочее состояние выживало 10-20 процентов, а сейчас 80 процентов. Представляете, было 10, стало 80!" – отметил Путин.

Четкая специализация медицинских учреждений — еще одно условие их нормального функционирования. С 2020 года в России у всех медикаментов будет общая маркировка, которая даст возможность отследить движение препарата от производителя до потребителя, а с 2024 года еще и система электронных рецептов. Это, конечно, не панацея, но крайне эффективный способ сделать отрасль удобной для потребителей.

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