Биохакинг как шаг к будущему: что расскажет генетический профиль

В Калифорнии закрыты сразу два громких дела. Отсидев 20 лет, из тюрьмы вышел американец, осужденный за убийство, которого не совершал. Новый способ анализа ДНК позволил доказать его невиновность и отправить за решетку настоящих убийц. Жертва Фемиды претендует на компенсацию — по 140 долларов за день заключения, то есть больше миллиона. А чуть раньше полиция арестовала серийного убийцу, который в 70-е держал в страхе весь штат. И все благодаря генетическому профилю, размещенному в Сети.

Жестокий убийца, насильник скрывался 40 лет. И вот сенсация — его поймали! Полиция зашла в соцсеть, где ищут родственников по ДНК. Следователи провели поиск в государственных и частных базах генетических данных: через сходство ДНК, по генеалогическому древу, вышли на преступника.

Эксперты спорят, возможно, все было чуть-чуть не так. Но факт — доступ к данным о ДНК теперь есть не только у генетиков. У каждого, кто хочет узнать себя и других.

Его предки идут из Африки в Европу, 60 тысяч лет назад, а сейчас врачи запрещают сладкое, исходя из наследственности. Свою ДНК Андрей отдавал на тесты семь раз. "Не хочется, чтобы организм был каким-то черным ящиком, в котором неизвестно, что происходит", — говорит журналист.

Заглянуть за кулисы мироздания соблазнительно и модно. Новое движение — биохакинг. Нет, не взломать генетический код — расшифровать, улучшить организм. Шаг к совершенству предлагают сделать на беговой дорожке — до полного изнеможения. Клиент бежит, биохакеры пишут: давление, пульс, кислород, кровь.

"Мы можем очень хорошо оценить риски различных возраст-зависимых заболеваний, исходя из максимального потребления кислорода", — считает биохакер Денис Варванец.

Но главное в биохакинге — тест ДНК. Чтобы ученые-генетики могли проанализировать ДНК человека, необходимо собрать его биоматериал. Например, в качестве биоматериала может использоваться слюна. По сути, нужно ею пробирку наполнить. По генетическому портрету биохакеры предложат график новой жизни — тренировки, отдых, сон, питание.