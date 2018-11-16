Александр Лукашевич: Украина готовит новый военный сценарий

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала переброску комплексов С-300 в Донбассе.

Как заявил в эфире программы "60 минут" постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, помимо С-300, там же еще наращивается группировка "Буков" и многих других ракетных систем.

"Это очень страшное оружие. Я знаю не понаслышке, будучи в Афганистане, видел, насколько страшная эта система вооружения. Возникает законный вопрос, зачем такие мощные вооружения подтягиваются к линии соприкосновения, если, как утверждают украинские представители в ОБСЕ, ни о какой военной операции речи не идет. Хотя факты говорят совершенно об обратном. Вчерашние заявления Турчинова еще раз подтверждают, что военный сценарий, безусловно, готовится",- пояснил постоянный представитель России при ОБСЕ.

Лукашевич напомнил, что глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан дважды или трижды предлагал на основе докладов СММ (Специальная мониторинговая миссия) сформулировать дополнительные меры, которые предотвратят реализацию военного сценария: "Именно дополнительные меры к тому комплексу мер и дополнительных протоколов, которые подписывались в свое время всеми сторонами. Единственная страна, которая отказывается говорить на тему дополнительных мер, это украинские переговорщики".

Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, резко повлиять на изменение ситуации при той консолидированной позиции Запада пока не удается.

"Вы не думайте, что ОБСЕ может сломить всю эту тенденцию в одночасье. Но мы выбрасываем все наши заявления в публичное пространство, чтобы и мировая, и российская общественность видела степень накала этих страстей. В том числе и на этой европейской площадке, которая является единственной, которая вмешалась в конфликт на Украине и разместила там крупнейшую миссию по наблюдению в Европе и Евроатлантике,"- заключил Лукашевич.