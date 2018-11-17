Датчане обыграли Уэльс и гарантировали себе повышение в Лиге наций

В пятницу, 16 ноября, состоялся очередной тур группового этапа Лиги наций. В лиге "В" сборная Дании обыграла команду Уэльса и гарантировала себе право на повышение в следующем розыгрыше турнира. Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей​​​.

В составе победителей мячи забили Николай Йоргенсен (42-я минута) и Мартин Брейтуэйт (88-я). У хозяев отличился Гарет Бейл (90-я).

Сборная Дании с 7 очками после трех матчей на один балл обходит валлийцев, которые провели все четыре встречи в группе. На последнем месте с одним очком идет команда Ирландии, которая лишилась шансов остаться в лиге "В". Датчане же гарантировали себе выход в высшую лигу "А".

В другом матче лиги "В" сборная Украины, досрочно обеспечившая себе победу в своей группе, проиграла на выезде команде Словакии со счетом 1:4. Украинская команда одержала победу во всех трех предыдущих встречах и завершила групповой этап с 9 очками в активе. В заключительном матче группы между имеющими в активе по три очка словаками и чехами решится, какая из этих команд вылетит в лигу

Результаты матчей лиги "С": Кипр – Болгария – 1:1, Словения – Норвегия – 1:1.

Результаты матчей лиги "D": Гибралтар – Армения – 2:6, Лихтенштейн – Македония – 0:2.