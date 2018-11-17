На Белорусском направлении МЖД поезда на Москву следуют с задержками

На Белорусском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении поездов в сторону Москвы — они следуют с задержками. Это вызвано техническими причинами, сообщила в "Твиттере" Центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК).

Сообщается, что диспетчеры Московской железной дороги принимают меры для сокращения опозданий и ввода поездов в график. Компания приносит пассажирам извинения за временные неудобства.