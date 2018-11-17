17 ноября 201809:44
На Белорусском направлении МЖД поезда на Москву следуют с задержками
На Белорусском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении поездов в сторону Москвы — они следуют с задержками. Это вызвано техническими причинами, сообщила в "Твиттере" Центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК).
Сообщается, что диспетчеры Московской железной дороги принимают меры для сокращения опозданий и ввода поездов в график. Компания приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
❗По техническим причинам поезда Белорусского направления на Москву следуют с задержками.— ЦППК (@centralppk) 17 ноября 2018 г.
Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства.
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