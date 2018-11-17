НХЛ. Два очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" одолеть "Вегас"

В Национальной хоккейной лиге матчами в Лас-Вегасе и Анахайме завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В обеих встречах победу праздновали гости – "Сент-Луис Блюз" обыграл "Голден Найс" со счетом 4:1, а "Торонто Мэйпл Ливз" оказался сильнее "Анахайм Дакс" в овертайме (2:1).

Российский нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко дважды ассистировал партнерам в игре против "рыцарей". Дублем в составе победителей отметился Райан О'Райлли.

В другой встрече "Торонто" лишь в овертайме сумел сломить сопротивление "Анахайма". Райли Морган принес своей команде победу на 64-й минуте игры.